Ultima giornata per Aromatica, ultima possibilità per degustare ed acquistare prodotti del Golfo dianese e della Riviera ligure di ponente. Anche oggi un ricco programma di eventi accompagnerà gli ospiti dell’elegante centro cittadino di Diano Marina, che ieri è stato molto affollato, pur nel rispetto delle disposizioni dettate dalle emergenza sanitaria. Da non perdere l’intervento di Cinzia Scaffidi, i cooking show (in particolare quello di Renato Grasso) e la presentazione della cipolla egiziana di Marco Damele.

Questo il programma di domenica 20 settembre:

ore 10.00: Assaggia la Liguria Show

ore 11.00: presentazione libro “Il mondo delle api e del miele” di Cinzia Scaffidi (Slow Food Editore), al termine degustazione

ore 12.15: cooking show chef Roberto Franzin “Pasta finché basta tour #3”

ore 14.00: “Le erbe aromatiche nella cucina della salute”, laboratorio a cura dell’azienda agricola Castellarone

ore 15.15: cooking show chef Fabrizio Barontini “La cucina floreale”

ore 16.15: cooking show Renato Grasso “Il coniglio alle erbe aromatiche liguri e Ormeasco”

ore 17.15: presentazione del libro “La cipolla egiziana, una storia di agrobiodiversità del ponente ligure” (Edizioni Zem), a cura di Marco Damele, al termine degustazione

Orario di apertura degli stand di Aromatica:

domenica 20 settembre dalle ore 9.00 alle 19.00

Orario di apertura dell’Area Street food

domenica 20 settembre dalle ore 10.00 alle 22.00

Il programma completo dell’evento è su www.aromaticadianese.it.