La ASD Imperia comunica l’avvenuto tesseramento del difensore centrale, classe 2000, Daniel Plaka. Cresciuto nel settore giovanile del Verona nella scorsa stagione ha fatto il suo esordio in serie D girone C con la formazione veronese Ambrosiana. Prima di arrivare a Imperia ha effettuato la preparazione atletica con la squadra della Triestina. La società rivolge un caloroso benvenuto e augura buon lavoro a Daniel Plaka.

Calcio, l’Imperia ingaggia il difensore centrale Daniel Plaka, ex Verona