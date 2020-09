Stanotte intorno alle 2 a Sanremo, in Valle Armea un ampio incendio ha minacciato l’outlet del lusso “The Mall”, così come alcune ville della zona. Il pronto intervento dei Vigili del fuoco ha evitato che ci fossero gravi danni a persone o cose. Sempre nella notte a Camporosso, lungo la strada provinciale, nei pressi del confine con Dolceacqua, un incendio si è sviluppato in una zona dove sono presenti serre inutilizzate.

