A Ceparana (La Spezia) sono state sanificate le aule in una scuola media dopo che uno studente è risultato positivo al Coronavirus. In “quarantena” la sua classe, composta da circa 20 ragazzi. Predisposti i tamponi per i quasi 50, tra alunni e insegnanti, entrati in contatto con due bimbi delle elementari di Castelnuovo Magra risultati positivi. Tutti gli addetti della residenza psichiatrica Olmarello di Luni sono in isolamento dopo la positività di 21 ospiti su 38 che sono stati separati dagli altri.

