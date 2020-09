E’ nato senza braccia ma, a soli 19 anni, è diventato allenatore di calcio Uefa C. E’ la storia Nicholas Deplano, studente all’ultimo anno dell’Iis Marconi di Sanremo. che vive a Badalucco. Da Coverciano è arrivata l’attestazione: ha conseguito il patentino e può allenare sino agli Juniores e la C femminile. Il Badalucco gli ha assegnato la squadra dei 7-8 anni e i bimbi lo adorano, come scrive Marco Corradi su “La Stampa”.

Correlati