Questo il programma di sabato 19 settembre: ore 10.15: laboratorio lavanda e oli essenziali, a cura di Federico Guadalupi dell’azienda agr. Biodiversamente ore 11.30: cooking show chef Igles Corelli “Spinosini fritti e risottati, zucchina trombetta, pinoli, aria alla mentuccia” ore 12.30: Aromaticocktail, gara cocktail a cura dei barman Aibes ore 14.00: Assaggia la Liguria Show ore 15.00: cooking show chef Andrea Masala “Il calamaro alle dodici erbe” ore 15.40: cooking show chef Roberto Franzin “Pasta finché basta tour #2” ore 16.20: cooking show chef Ugo Vairo (Il Gallo della Checca, Ranzo) “I fidei di Clo” ore 17.15: Stefano Beschi, conferenza “Dieta Mediterranea, olio e sapori per esaltare il gusto della longevità” ore 18.15: Valerio Remino “Tranfolanti”, conferenza “Erbe, benessere, salute: nella vita e nello sport” ore 21.00: “Tante erbe per la testa!”, laboratorio a cura di Agri Castellarone

Con il megafono in mano e inneggiando alla Liguria liberata “dai foresti” Andrea Di Marco, artista comico genovese, testimonial del progetto promozionale Assaggia la Liguria, ha fatto nel tardo pomeriggio di venerdì un’incursione sul percorso di “Aromatica, profumi e sapori della Riviera Ligure”. Si è poi spostato nello stand del Basilico genovese DOP, dell’Olio DOP Riviera ligure e dell’Enoteca Regionale della Liguria, dove ha partecipato ad un laboratorio sul pesto e successivamente ha partecipato all’Assaggia la Liguria show, anche qui con simpatiche scorribande che hanno ovviamente raccolto l’ilarità del folto pubblico presente.

Diano Marina, Successo di pubblico per la prima giornata di Aromatica