Anche una alunna delle scuole medie di Roverino risulta positiva al virus . Anche in questo caso sono scattati tutti i protocolli sanitari previsti.

La Asl-1 ha attivato i protocolli previsti dal ministero e dalla regione dopo il caso di positività al coronavirus di una maestra della scuola primaria di Latte . Sono in corso i tamponi alle persone venute in contatto con l’insegnante .

Ventimiglia, maestra positiva alle elementari di Latte. scattano i tamponi per le persone coinvolte. un altro caso alle medie di Roverino