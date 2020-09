A Ventimiglia è risultata positiva al Covid una maestra delle elementari di Latte. Martedì aveva accusato sintomi compatibili con l’infezione. Lunedì, invece, stava bene, e si era presentata regolarmente al lavoro. Sono risultati contatti stretti 17 alunni e 5 insegnanti, che da ieri sono in isolamento a casa. La riapertura della scuola dovrebbe avvenire il 24 settembre, dopo una seconda disinfezione seguita all’impiego delle aule per le elezioni, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

