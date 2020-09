A Taggia da mercoledì 16 settembre è tornato in vigore l’orario invernale relativo alla raccolta differenziata dei rifiuti, secondo il calendario allegato. Con l’occasione si richiede alla cittadinanza di continuare a collaborare con l’Amministrazione comunale, prestando la massima attenzione nel conferimento delle singole frazioni di rifiuto, al fine di migliorarne la qualità. L’orario invernale si protrarrà sino al 14 giugno.

Taggia, raccolta differenziata dei rifiuti: in vigore l’orario invernale