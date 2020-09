Ieri sera, in provincia di Genova, il Soccorso Alpino è stato allertato per un malore. Un uomo originario di Bolzano a Genova in vacanza aveva deciso di fare una gita e pernottare al Forte Ratti. Durante la sera ha accusato problemi respiratori ed ha chiamato il 112. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino, Vigili del Fuoco e la pubblica assistenza di San Fruttuoso.

Correlati