Il 19 e 20 settembre a Marina degli Aregai si svolgerà l’ultima tappa dell’evento “…e sarà Buon vento” che vedrà coinvolti oltre 100 tra medici ed operatori sanitari. L’iniziativa, nata in Liguria da alcuni armatori di Marina degli Aregai e diffusasi a macchia d’olio in tutta Italia, è stata ideata per ringraziare il personale sanitario di Terapia Intensiva, Sub Intensiva e reparti specializzati, per lo sforzo profuso nell’affrontare l’emergenza sanitaria correlata alla diffusione del Covid-19. I sanitari trascorreranno un week-end in barca a vela o motore, rilassandosi nelle meravigliose acque liguri e pernottando in barca. Moltissimi armatori e skipper che hanno aderito al progetto, entusiasti di poter dare il loro contributo per un evento davvero molto sentito.

Sabato sera verrà offerta da alcuni sponsor tra cui Marina degli Aregai, Zaoli, Uship-Romeo Sailing, Unipol Sai, Gli Aironi Risi&Co, Ristorante Pizzeria Val di Sogno degli Aregai, Caligola Birra Artigianale e lo studio grafico Why, una serata apericena.