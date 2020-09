Matteo Arnaldi, 25 anni, è scomparso da Sanremo dal 9 settembre e la madre ha denunciato l’accaduto alla Polizia. Della scomparsa di Matteo si è parlato anche nella trasmissione di Rai Tre, “Chi l’ha visto”. Il 25enne lo scorso anno era già sparito per un breve periodo, andando via da Sanremo asssieme ad un amico. Chiunque avesse visto Matteo Arnaldi o ne avesse notizie è stato invitato a contattare le forze dell’ordine. È alto un metro e settanta, ha i capelli e gli occhi scuri e non ha segni particolari.

