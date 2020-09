Si finge medico e abusa di una donna operata ed era ricoverata in un ospedale del Tigullio. Un 26enne peruviano è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di violenza sessuale.

E’ un operatore socio sanitario impiegato in una ditta che si occupa di distribuire cibo ai degenti. La donna era ancora intontita dall’anestesia quando l’uomo le ha detto di essere un medico e di doverla visitare per poi abusare di lei.

Correlati