La ASD Imperia porge le più sentite condoglianze alla famiglia Tauro per la prematura scomparsa di Angelo. Un dolore ha colpito tutta la nostra comunità privandoci di una fantastica persona, un dirigente storico della nostra società, sempre disponibile, attento e generoso. Resteranno indimenticabili i tornei da lui organizzati con enorme partecipazione di squadre provenienti da tutta Italia e oltre confine portando il nome dell’Imperia calcio in alto. Angelo vivrà sempre nei cuori di tutti i nerazzurri. Un grande e caloroso abbraccio a tutta la sua famiglia dalla ASD Imperia.

