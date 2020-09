Sono 114 su 180 gli scrutatori che il Comune di Imperia sta sostituendo a causa delle rinunce arrivate all’ufficio elettorale principalmente per paura di contrarre il Covid durante le operazioni di voto e di spoglio. Dieci su 47 i presidenti di seggio già sostituiti. A San Lorenzo al Mare si è dovuto sostituire il presidente dell’unico seggio presente nel Comune.

Imperia, 114 scrutatori su 180 rinunciano principalmente per paura di contrarre il Covid