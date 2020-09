Nel pomeriggio di oggi Giovanni Toti, candidato alla Presidenza della Regione Liguria, ha visitato l’estremo ponente ligure, facendo tappa a Bordighera e Ventimiglia. “Grazie a Giovanni Toti in Liguria abbiamo un centro destra unito e compatto – sostiene Marco Scajola, candidato nella lista di Toti – Siamo partiti cinque anni fa con progetto che ha portato ad un nuovo modo di fare politica, il modello di Giovanni Toti, sta riscuotendo successo e partecipazione. La nostra coalizione è inclusiva, ha accolto anche nuove forze politiche, che hanno capito il nostro grande lavoro e compreso la forza del nostro progetto. Giovanni Toti è un vero leader”.

Giovanni Toti a Bordighera e a Ventimiglia, Marco Scajola: “Grazie a Toti in Liguria un centro destra unito”