Nel Palazzo di Regione Liguria a Genova sono in corso i preparativi in vista dell’appuntamento con la serata elettorale di lunedì 21 settembre. Vista la grande richiesta di accrediti, di fronte al palazzo di Regione sarà allestita un’area stampa costituita da una tensostruttura dove saranno collocate circa un centinaio di postazioni per i giornalisti che dovranno seguire l’appuntamento elettorale e che già stanno facendo richiesta di partecipare.

I tecnici e l’ufficio stampa di Regione stanno lavorando all’allestimento della sala stampa che sarà aperta ai giornalisti da lunedì 21 settembre alle 10. Sul sito istituzionale della Regione Liguria sarà attiva una sezione per seguire in diretta lo spoglio, raggiungibile al link elezioni.regione.liguria.it o dal banner in homepage. Qui si potranno visualizzare i risultati in tempo reale, fino al dettaglio del singolo comune, grazie all’integrazione digitale con la banca dati del Ministero dell’Interno. La domenica saranno pubblicate le percentuali di affluenza alle ore 12, 19 e 23. Via via che gli uffici elettorali delle amministrazioni comunali inseriranno i dati, questi saranno pubblicati sul sito regionale.

Il pomeriggio dello spoglio sarà seguito anche dai social istituzionali della Regione (Facebook, Telegram, Instagram e Twitter) che comunicheranno i dati ai cittadini e trasmetteranno in diretta il discorso del nuovo Presidente della Regione.