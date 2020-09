L’Associazione Oltre il Cristallo di Dolceacqua inaugura un nuovo hashtag: #iovadoalcinema, dedicato ai film che intende raccomandare e che compaiono sugli schermi in prossimità.

Si inizia con Miss Mark di Susanna Nicchiarelli (la regista di Nico,88 – biopic incentrato sugli ultimi anni della cantante Christa Päffgen, in arte Nico).

Presentato alla 77 Mostra di Venezia, Miss Marx è il film scelto da Augusto Venchi, proprietario del Cinema Olimpia, per riaprire la bella sala liberty di Bordighera.

E’ un segnale importante e coraggioso in un’epoca in cui i cinema chiudono o non aprono più…

La protagonista del film è una donna fiera e ribelle, figlia minore di Karl Marx; probabilmente un film che farà discutere e rivelerà un personaggio nascosto nelle pieghe della storia (dove spesso sono relegate le donne).

Miss Marx – Cinema Olimpia Bordighera da sabato 19 settembre

Eleanor è la figlia minore del famoso Karl Marx, donna impegnata ante litteram, ma tragicamente fragile nella sua vita privata