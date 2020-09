Inaugurata questa mattina con un intervento del Sindaco Giacomo Chiappori l’edizione 2020 di Aromatica, che fino a domenica propone un percorso di eventi, cene a 4 mani, cooking show, degustazioni, laboratori, presentazioni e moltissime altre attività. Sin dal mattino il pubblico ha iniziato a passeggiare tra gli oltre 40 stand e i primi due cooking show, rispettivamente con Andrea Mantello e Roberto Franzin hanno ricevuto un più che interessante riscontro in termini di partecipazuone. Grande attesa per il pomeriggio di oggi, per l’arrivo ad Aromatica di Andrea Di Marco, che alle 17:30 e poi alle 21:00 sarà allo stand del progetto promozione Assaggia la Liguria, finalizzato alla valorizzazione del pesto ligure, dell’olio dop riviera ligure e dei vini liguri. L’artista genovese, protagonista degli spot di Assaggia la Liguria, farà due mini show improvvisati. Di Marco sarà ad Aromatica anche domani mattina.

Il programma completo dell’evento è su www.aromaticadianese.it.