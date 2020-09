A Savona un 26enne ha derubato due ragazzini che stanno andando a scuola poi li minaccia con un collo di bottiglia rotto. Inseguito dalla polizia, è stato arrestato. L’uomo avrebbe sottratto una banconota da 10€ a uno dei due mentre si stavano recando a scuola. Lo hanno inseguito ma una volta raggiunto, l’uomo per guadagnarsi la fuga li ha minacciati con il collo di una bottiglia ed è scappato via.

