Uno studente dell’istituto tecnico “Liceti” di Rapallo è risultato positivo al Covid. Ieri, in attesa della conferma, il dirigente scolastico ha ordinato che tutta la classe oggi non andasse a scuola. Con la conferma della positività è scattata la quarantena per tutta la classe e per le due insegnanti che avevano tenuto lezioni a quegli studenti.

