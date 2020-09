Sono ripartiti i corsi di Judo del Budo Sanremo. Grande novità per la stagione 2020/21, lo staff del Budo è orgoglioso di comunicare l’apertura di nuovi corsi, in centro città, nella nuova sede di via Canepa a Sanremo. I nuovi locali rinnovati e sanificati permettono di accogliere ancora più atleti secondo le direttive e norme anti-covid. Sabato 19 settembre alle ore 17 ci sarà l’inaugurazione della sede di Via Canepa.

Correlati