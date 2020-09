Domenica 20 e lunedì 21 settembre si andrà a votare in Liguria per eleggere il nuovo sindaco in 16 comuni: 16 posti per 41 candidati. Nessuno supera i 15 mila abitanti e non ci saranno ballottaggi. In provincia di Imperia si vota ad Aquila d’Arroscia (176 abitanti), Perinaldo, Pietrabruna, Rocchetta Nervina (272 abitanti) e Santo Stefano al Mare. A Rocchetta e Santo Stefano c’è un solo candidato, rispettivamente Claudio Basso e Marcello Pallini.

