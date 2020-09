Il sindaco di Imperia Claudio Scajola ha ricevuto a Palazzo Civico, insieme all’assessore Gianmarco Oneglio, il presidente della Camera di Commercio Riviere di Liguria, Enrico Lupi per affrontare la questione dello spostamento del mercato settimanale di Oneglia, dopo il trasferimento dei banchi in piazzale Maestri del Commercio, per le norme anti-contagio. L’Amministrazione comunale ha fatto sapere di voler proporre il ritorno in piazza Goito e l’allargamento in via Palestro e Piazza Maresca, riorganizzando le aree nel rispetto delle norme anti-contagio e di sicurezza, anche attraverso una rimodulazione delle metrature. Una soluzione auspicata e apprezzata da Confcommercio e dagli ambulanti.

Dice Claudio Campanini, vicepresidente della federazione Ambulanti di Confcommercio: «La soluzione proposta ora dal Comune è ciò che tutti gli ambulanti si aspettavano. Un ritorno in centro e nel tessuto commerciale, che riteniamo sia positivo per tutta la città, compreso l’indotto che il mercato ha sempre avuto. Dovremo fare dei sacrifici per rispettare le norme di sicurezza, ma è una soluzione più che accettabile e ringraziamo l’Amministrazione comunale e il presidente Enrico Lupi. Sono state accettate anche le nostre proposte di rimodulazione, in modo tale da poter mantenere, il più possibile, gli spazi di metratura dei banchi».

Correlati