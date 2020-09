Ultimo giorno del tour elettorale del presidente Giovanni Toti, candidato della coalizione di centrodestra per proseguire il suo percorso alla guida della Regione Liguria. Partenza prevista, domani venerdì 18 settembre alle 10.30, da Piazzale Kennedy a Genova, da dove il governatore proseguirà poi verso il ponente della regione, nel savonese e nell’imperiese, dove si concluderà la sua campagna elettorale. Alle 10.30 punto stampa in Piazzale Kennedy con gli esponenti della coalizione. A seguire la partenza in direzione della provincia di Savona: dopo una tappa ad Andora, alle 13.20 il presidente sarà a Loano, in piazza Rocca, per poi spostarsi alle 14.35 ad Albenga, in Viale Martiri della Libertà 37. Nel pomeriggio le tappe imperiesi: alle 16 ad Imperia (Oneglia, via San Giovanni 10), alle 17.10 a Sanremo in piazza Colombo, alle 18.15 a Bordighera (piazza Vittorio Emanuele II) e alle 19 a Ventimiglia (via Cavour/Via Hanbury, di fronte alla chiesa di Sant’Agostino).

Correlati