Due classi delle elementari di Castelnuovo Magra (La Spezia) in quarantena per positività di due piccoli alunni. La Dirigenza Scolastica e l’Amministrazione Comunale insieme ad ASL5 hanno attivato tutte le procedure previste dalle normative. I due bambini, negli ultimi due giorni, non hanno frequentato le lezioni su iniziativa precauzionale della famiglia, in attesa dell’esito dei tamponi.

