Continuano le attività di Amministrazione e Uffici Comunali del Comune di Bordighera per far sì che il rientro a scuola, programmato per giovedì 24 settembre, si svolga con serenità ed in piena sicurezza. E’ stato effettuato un nuovo sopralluogo in via Pelloux ed in via Pasteur, dove sono in corso i lavori di messa in sicurezza antisismica grazie alla realizzazione di un esoscheletro che circonderà le strutture, diminuendo il pericolo in caso di terremoto. A causa dell’emergenza Covid-19 l’apertura dei cantieri è stata necessariamente ritardata rispetto a quanto programmato in prima battuta; le ditte incaricate hanno comunque iniziato le attività non appena consentito dalle misure anti contagio, concentrando gli interventi più rumorosi nel periodo di assenza degli alunni. I lavori proseguiranno in tutti e due gli edifici nei prossimi mesi. Per questa ragione i cortili di entrambe le scuole non potranno essere completamente a disposizione per la ricreazione dei ragazzi. Già pianificata nel corso delle vacanze natalizie la ritinteggiatura degli interni della scuola Rodari; pronta una nuova grande aula al primo piano del plesso di via Pelloux, ricavata accorpando due locali.

