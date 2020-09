Un bambino di 14 mesi è stato morso da una vipera ad un piede nel giardino di casa in località Valdonica a Calice al Cornoviglio, in provincia di La Spezia. Il piccolo è stato curato nel reparto di terapia subintensiva. La direzione dell’ospedale Gaslini comunica che il piede del bambino è molto edematoso.

