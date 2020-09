La ASD Imperia è stata inserita nel girone A del prossimo campionato di serie D, stagione 2020-21.

Il raggruppamento è composto da venti squadre suddivise tra tre regioni, Liguria, Piemonte e Lombardia.

“E’ un girone molto tosto – commenta l’allenatore della ASD Imperia, Alessandro Lupo – ma se fosse capitato un altro sarebbe stato difficile allo stesso modo. Il nostro obiettivo è quello di correre più degli altri e dare il massimo ad ogni partita per cui cambia poco questo o un altro raggruppamento. Dobbiamo affrontare diciannove partite con la giusta determinazione perchè ogni squadra in serie D è difficile. Per il momento non posso sbilanciarmi con previsioni su chi sarà la favorita perchè conosco soltanto le squadre liguri – conclude mister Lupo – noi dobbiamo pensare partita per partita cercando di salvarci e mantenere la categoria sicuri che io, lo staff tecnico e i giocatori lavoreremo come abbiamo sempre fatto e quando ci guarderemo allo specchio saremo sempre fieri”.