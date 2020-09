Oggi davanti a centinaia di persone in corso Cavour, in pieno centro alla Spezia un uomo si è messo a urlare brandendo una motosega in una affollata via del centro, tentando di metterla in moto. Uno spezzino di 44 anni è stato bloccato prima dai vigili del fuoco che si trovavano in zona per un intervento. I Carabinieri lo hanno disarmato e identificato. È stato accompagnato in ambulanza al pronto soccorso per una visita psichiatrica.

