“Grazie ai fondi del Ministero dell’Istruzione abbiamo iniziato i lavori di rifacimento dei bagni dell’auditorium della scuola Doria” afferma l’Assessore del Comune di Vallecrosia, Pino Ierace, che prosegue: “La decisione di investire i fondi nella riqualificazione dei bagni dell’auditorium della scuola è stata presa in accordo con il Preside ed il Sindaco Biasi, al fine di rendere più agevole da parte degli studenti e degli insegnanti l’utilizzo dell’auditorium, che è un valore aggiunto per la scuola. I ragazzi sono il nostro futuro, investire nelle strutture scolastiche è fondamentale per garantire loro la sicurezza, ma anche la vivibilità degli edifici che li ospitano”.

