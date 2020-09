A partire da sabato al campo ‘Ciccio Ozenda’ inizierà un mese di Open Day Orange per accogliere e conoscere i giovani calciatori del futuro. Il primo appuntamento è fissato per le 10 di sabato con l’Open Day dei Primi Calci 2013/14/15. Dalla prossima settimana si raddoppia anche il mercoledì, alle 17.

Un mese di Open Day anche per i 2010/11/12, il lunedì e il mercoledì, dalle 17 alle 18.30 e il sabato dalle 10 alle 11.30. L’Ospedaletti aspetta al ‘Ciccio Ozenda’ i piccoli calciatori e le loro famiglie per illustrare l’offerta tecnico sportiva orange per la stagione 2020/2021.