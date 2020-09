Dopo i due open day svolti nella prima settimana di settembre, mercoledì 16 settembre partirà ufficialmente la stagione 2020/2021 della Scuola Calcio Sanremo “Angelo Moroni“ , nuovo progetto nato dalla collaborazione tra Sanremese Calcio e Virtus Sanremo . La Scuola Calcio è aperta a bambini e bambine nati/e dal 01/01/2013 al 31/12/2015 e svolgerà sempre due allenamenti settimanali (il mercoledì alle 17:00 e il sabato alle 10:00 ) presso il rinnovato campo Grammatica , nei pressi dello Stadio Comunale. La quota di iscrizione è di 350 euro ( comprensiva di un prezioso kit Adidas che verrà consegnato a tutti gli iscritti) e potrà essere saldata dal lunedì al venerdì dalle ore 16 alle ore 19 presso la segreteria della Sanremese Calcio, a Pian di Poma. I tecnici della Scuola Calcio Sanremo “Angelo Moroni” Daniele Capozucca , Mauro Falcone e Giorgio Toniolo vi aspettano per giocare a calcio con i colori biancazzurri.

