I Carabinieri, sull’asse Imperia-Asti, nei giorni scorsi hanno sgominato una gang capeggiata dal 57enne Enzo Agazzi. Con truffe messe a segno ai danni degli anziani, solo a Imperia avevano racimolato un bottino di 200 mila euro. Ora si è scoperto che hanno percepito il reddito di cittadinanza ed anche il contributo per chi, durante il lockdown, era senza entrate, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

Imperia, truffavano decine di anziani e in contemporanea percepivano il reddito di cittadinanza