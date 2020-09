PROGRAMMA MATTEO SALVINI IN LIGURIA GIOVEDÌ 17 SETTEMBRE 2020 📺 ORE 9.10 “UNO MATTINA” (Rai 1) 📍 ORE 9.30 LOANO (Savona) 👉🏻 “Colazione con Salvini” e incontro con i cittadini “Zenbo Cafè”, piazza Rocca 8. 📍 ORE 11.30 SANREMO (Imperia) 👉🏻 incontro con i cittadini, piazza Colombo. 📍 ORE 15.45 GENOVA 👉🏻 incontro con i cittadini, piazza Settembrini. 📍 ORE 18.30 GENOVA 👉🏻 chiusura campagna elettorale di coalizione – “Ten Moody”, Largo XII Ottobre 47R. 📍 ORE 20.30 CHIAVARI (Genova) 👉🏻 incontro pubblico, piazza Gagliardo 📍 ORE 21.30 SESTRI LEVANTE (Genova) 👉 cena con militanti, sostenitori e simpatizzanti Cantine Bisson

Elezioni Regionali: Matteo Salvini a Sanremo in piazza Colombo Giovedì 17 settembre