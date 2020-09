Domani, mercoledì 16 settembre, finalmente sarà resa nota la composizione dei nove gironi di serie D, categoria in cui militano Sanremese ed Imperia. La prima giornata è in programma domenica 27 settembre, mentre la Coppa di serie D è stata annullata. I calendari di D saranno resi noti probabilmente sabato 19 settembre.

