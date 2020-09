L’Abbraccio by Frantoio S. Agata Agenzia Andreis Sabato 12 Settembre 2020 – 18 buche stableford 4 cat.

Nel fine settimana appena trascorso si sono giocate due gare al Golf degli Ulivi di Sanremo. Sabato 12 Settembre si è svolta la gara benefica l’Abbraccio by Frantoio Sant’Agata e Agenzia Andreis, una 18 buche stableford quattro categorie e domenica 13 settembre si è tenuto il Trofeo Mastelli, una 18 buche louisiana medal a squadre di quattro giocatori.