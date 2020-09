Dopo il buon esordio con il Camporosso, nell’ambito della prima fase di Coppa Italia il Ventimiglia si appresta ad ospitare il Taggia (mercoledì 16, ore 20,30) e il Golfo Dianese (domenica 20, ore 18). I due incontri, purtroppo, si svolgeranno a porte chiuse a causa dei lavori in corso allo stadio di Peglia. I tifosi non potranno quindi sostenere le loro squadre e dovranno restare a casa. La società granata assicurerà comunque due ampie sintesi delle partite che verranno rese disponibili sul sito ufficiale ( www.asdventimigliacalcio.it ).

