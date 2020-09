A Genova bambini delle elementari in ginocchio che usano le sedie come banchi per scrivere o con il quaderno sulle ginocchia piegati per riuscire a disegnare o seduti per terra. Questo è stato il primo giorno di scuola per alcune sezioni di scuole primarie che non hanno ancora ricevuto i banchi monoposto. “Cara Azzolina, lo trovo inaccettabile e sto già scrivendo una lettera alla Direzione scolastica per intervenire immediatamente. Un’immagine come questa non è degna di un Paese civile come l’Italia” ha commentato Giovanni Toti, Presidente della Regione.

“I banchi, ordinati con largo anticipo, arriveranno domani pomeriggio e nel primo giorno di scuola, che è stato un giorno di festa, abbiamo solo evitato di rimettere quelli vecchi – dice il dirigente dell’Istituto Castelletto di Genova, Renzo Ronconi – Grave strumentalizzare la foto e con essa i bambini”.

