Nuova vita per la piazzetta dell’ex “tiro a volo” di Passeggiata Moriani a Imperia. Nei giorni scorsi è stata infatti firmata la consegna dei lavori di ripristino, restauro e risanamento dell’intera area e nei prossimi giorni prenderanno il via gli interventi. A realizzare l’opera, per un importo complessivo di 209 mila euro, sarà l’impresa Masala. Il progetto, redatto dall’Ing. Paolo Corio, prevede il ripristino dei muri contenimento, della pavimentazione in pietra, della scaletta e dei sentieri di accesso al mare. Sarà sistemato anche l’arredo della zona (panchine, cestini, corrimano) e si procederà alla revisione dell’impianto elettrico. Sarà inoltre ricostituito il basamento di sostegno al muro, fortemente deteriorato, attraverso la realizzazione di una piattaforma in pietra e calcestruzzo. L’intervento s’inserisce in un progetto più ampio studiato dall’Amministrazione Comunale. La piattaforma alla base dell’area diventerà infatti l’accesso all’area marina delle Ratteghe, dove verrà istituita una zona di tutela biologica con balneabilità tutto l’anno, interamente dedicata all’attività ludico-didattica dello snorkeling, dell’apnea e della subacquea, lasciando spazio anche a possibili progetti didattici e di ricerca.

“È un intervento molto importante. Riqualifichiamo interamente uno degli angoli più suggestivi di Imperia, che tornerà ad essere fruibile da cittadini e turisti”, commenta il sindaco Claudio Scajola. “Questi lavori si legano a un progetto più ampio di valorizzazione della zona delle Ratteghe, che ha fondali meravigliosi e che diventerà un’area marina dedicata esclusivamente agli appassionati di snorkeling e subacquea. Uniamo messa in sicurezza, riqualificazione, tutela ambientale e promozione turistica”.