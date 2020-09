Ed eccoci arrivati al terzo ed ultimo giorno di Mercatoretrò 2020 ad Imperia. Il programma di domenica 13 settembre:

All’interno dell’ex stabilimento SALSO:

⦁ Mostra di locandine e manifesti di vecchi film per celebrare la storia del cinema. Il collezionista Pietro Delfino li ha raccolti per decenni con pazienza e dedizione e li esporrà per sua volontà rigorosamente originali!

⦁ Mostra del pittore Luca De Ambroggio con i suoi dipinti Car Art: l’artista è già stato ospite di Autostory nel 2011 e, per l’occasione, aveva realizzato un ritratto del Cav. Giovanni Carli (fondatore dell’Azienda Fratelli Carli) nella ricorrenza del centenario.

⦁ A Mercatoretrò tutto è vintage! Persino il caffè! Infatti la Torrefazione “La Brasiliana”, nel corso dei tre giorni, proporrà al pubblico l’amata bevanda in versione retrò con gustose miscele preparate con le macchine del caffè del passato.

⦁ Un’area dedicata alla storia della radio.

Ricorre infatti quest’anno il centenario della prima trasmissione radio; il soprano di fama mondiale Dame Nellie Melba fece la sua storica trasmissione da un capannone in disuso nel sito di Guglielmo Marconi a Chelmsford, Essex, il 15 giugno 1920.

In Calata Anselmi:

⦁ a partire dalle ore 10,00e fino alle ore 20,00 esposizione di auto e moto d’epoca di numerosi e rari modelli. Pezzi di ricambio, antiquariato, collezionismo, modellismo, vinili, editori con libri legate al territorio, proposte per bambini e ragazzi, tutto quello che è vintage o legato all’auto, nuovi modelli auto. Presente in Calata anche l’Area ristoro con mezzi d’epoca trasformati in mezzi Street Food.

⦁ Corpo dei Vigili del Fuoco con esposizione di mezzi di soccorso storici accanto a quelli più moderni e tecnologici. Grazie al prezioso intervento del Comandante Corrado Romano di Imperia, in collaborazione con altre Compagnie nazionali.

⦁ “Microicirco” per i bambini di oggi ed incantare quelli di ieri con giochi ed attrazioni del passato con i cavallini a pedali e la mini-giostra.

⦁ Verso le 17 l’assegnazione dei ricchi premi messi in palio dagli sponsor di Autostory fra tutti coloro che hanno partecipato con auto e moto d’epoca e al drive in. Primo premio una crociera e a seguire prodotti Fratelli Carli e altri sponsor.

⦁ Sempre presenti alla tre giorni di Mercatoretrò indispensabile supporto alle esposizioni e sfilate di auto d’epoca oltre alla presenza al Drive in con auto anni ‘50 per rendere ancora più emozionante l’esperienza. Autostory Imperia organizza inoltre per domenica 13 settembre con partenza alle

⦁ Ore 10.00 partenza della 9° edizione del Raid della Riviera dei Fiori, storico evento turistico-culturale per auto e moto storiche a cura de “I Viaggiatori del Gusto by Autostory”. Nato con lo scopo di portare avanti la tradizione che unisce la passione dei motori a quella per la tutela ed il riconoscimento delle tipicità eno-gastronomiche del Ponente Ligure, prevede un tour nell’entroterra con sosta per l’aperitivo “itinerante” e con panorama mozzafiato sulle alture di Alassio. Al termine del raid, gli equipaggi rientreranno in Calata per esporre le proprie auto.

Prestigiosa mostra di bambole e giochi d’epoca presso la Palazzina Liberty a Borgo Marina. Pezzi unici perfettamente restaurati esposti con ambientazioni dell’epoca minuziosamente ricreati dalla collezionista nonché curatrice della mostra Elena Mercurio.

ORARI

Domenica 13 settembre

9.00 apertura stands

9.00 partenza del 9° Raid della

Riviera dei Fiori

13.30 – rientro banchina partecipanti

16.30 – premiazioni, saluti e ringraziamenti

20.00 – chiusura evento