Una raggiera d’argento per il crocifisso ligneo dell’oratorio di San Bartolomeo degli Armeni, nel centro storico: è l’ex voto delle parrocchie di Bordighera e della città stessa, donato, come spiegato dal parroco di Santa Maria Maddalena, don Luca Salomone, “come segno di ringraziamento a Dio per questo anno di scampata pandemia qui”. A Bordighera pochi tra i contagiati hanno avuto necessità di essere ricoverati in ospedale. Al termine dell’emergenza sanitaria, la diocesi organizzerà una grande processione sul mare tra San Lorenzo al Mare e Ventimiglia.

