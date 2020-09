A Sanremo a 4 anni e 8 mesi dal giorno in cui vennero chiuse per motivi di sicurezza e dopo quasi tre anni di problematici e tormentati lavori di consolidamento, ieri sono state riaperte al transito pedonale le Rivolte San Sebastiano. E’ il principale asse di accesso alla Pigna, in particolare della parte bassa in cui sono concentrate le attività commerciali, che escono così dal semi-isolamento, come scrive Claudio Donzella su “Il Secolo XIX”.

