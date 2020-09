Quattordici insegnanti in quarantena a Lerici (La Spezia), in attesa dell’esito dei tamponi. Il sindaco Leonardo Paoletti ha deciso di rinviare al 16 settembre l’inizio dell’anno scolastico per tutte le scuole. I 14 insegnanti sarebbero stati a contatto con un collega risultato positivo alla Covid incontrato in ambito scolastico.

