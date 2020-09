Sempre presenti alla tre giorni di Mercatoretrò “I Viaggiatori del Gusto by Autostory” indispensabile supporto alle esposizioni e sfilate di auto d’epoca.

A Mercatoretrò tutto è vintage! Persino il caffè! Infatti la Torrefazione “La Brasiliana”, nel corso dei tre giorni, proporrà al pubblico l’amata bevanda in versione retrò con gustose miscele preparate con le macchine del caffè del passato.

La musica sarà una costante di questa manifestazione. Naturalmente in veste retrò: il Giuseppe Pavan – in arte Dj Nito – intratterrà il pubblico con i pezzi che hanno fatto sognare intere generazioni… ovviamente solo ed esclusivamente su vinile!

“ Microicirco ” per i bambini di oggi ed incantare quelli di ieri con giochi ed attrazioni del passato con i cavallini a pedali e la mini-giostra.

Clinica veterinaria mobile per cani con la presenza dei cani che hanno partecipato alle ricerche dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova

Altri ospiti in Calata Anselmi:

Mostre e altri ospiti ex Area Salso:

Come ogni edizione i principali Clubs di auto e moto d’epoca saranno ospiti nell’area di Mercatoretrò, Vi aspettano la Federazione Italiana Fuoristrada FIF, 4×4 Alpi Marittime, C.A.V.E. Imperia, Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori, CC Motorday, Harley Davidson Liguria, Club 500 Golfo Dianese e tanti altri per mostrarvi la loro attività sociale ed esporre i mezzi più belli.

La scheda va rinviata o via whatsapp al numero 380 6355661 o via mail a info@mercatoretro.it . Info alla segreteria 380 6355661 o passando da giovedì 10 settembre presso la segreteria dell’evento.

Calata Anselmi rivive per una sera uno dei simboli degli anni cinquanta, il boom automobilistico e la privacy che permetteva l’interno dell’auto hanno affascinato generazione di americani. Film in visione “GREASE”

Ricorre infatti quest’anno il centenario della prima trasmissione radio; il soprano di fama mondiale Dame Nellie Melba fece la sua storica trasmissione da un capannone in disuso nel sito di Guglielmo Marconi a Chelmsford, Essex, il 15 giugno 1920.

Oggi sabato 12 settembre secondo giorno di Mercatoretrò in Calata Anselmi a Borgo Marina, con il patrocinio della Città di Imperia e della Regione Liguria.