Viveva in una casa con la vasca idromassaggio Jacuzzi, maniglie delle porte in cristallo e armadi pieni di capi di Gucci, Fendi, Dolce & Gabbana. Enzo Agazzi, 57enne astigiano era a capo di un piccolo impero frutto di truffe messe ai danni di anziani e persone deboli. A Imperia e Diano sono caduti in trappola decine di pensionati: si parla di un bottino di 200 mila euro. Coi soldi dell’eventuale vendita all’asta dei beni le vittime potrebbero essere risarcite, come scrive Maurizio Vezzaro su “La Stampa”.

Correlati