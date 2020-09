Sono rimasto di stucco nel vedere che una collega deputata, l’on. Leda Volpi del Movimento Cinque Stelle, proprio in questo momento di apprensione di genitori, corpo docente e personale scolastico, dedica il suo tempo a scrivere un comunicato stampa contro un’assessore comunale. Guarda caso questo assessore comunale (Mabel Riolfo della Lega) non è della sua parte politica ma anzi avversaria nella competizione elettorale regionale. Sono sconcertato da questo atteggiamento chiaramente volto alla difesa d’ufficio del Ministro Azzolina, esponente anch’essa del Movimento Cinque Stelle.

Mi sarei aspettato un comportamento diverso da un parlamentare di maggioranza, magari un confronto costruttivo con l’amministrazione comunale per approfondire il tema della riapertura delle scuole, non di certo una sterile polemica politica. Non è vero che tutti i mali della scuola siano da attribuire al Sindaco Scullino e all’Assessore Riolfo come vuole fare intendere l’on. Volpi, anzi il Comune di Ventimiglia e i comuni italiani in generale, sono alle prese con norme e adeguamenti che arrivano da varie istituzioni e dal Governo centrale spesso tardive e contraddittorie. Non è certo colpa del Comune di Ventimiglia se sette giorni fa, a ridosso dalla riapertura delle scuole, il Ministero guidato dalla Azzolina ha cambiato la maggior parte dei dirigenti scolastici ventimigliesi, soggetti oggi competenti ad assumere decisioni fondamentali per la ripresa delle attività, o se il personale ATA non è ancora stato formalmente assegnato a ogni plesso scolastico a causa di una riforma del Governo peraltro fortemente sostenuta dal Movimento Cinque Stelle.

Evidentemente l’on. Volpi glissa su questi aspetti di competenza del Governo, che invece dovrebbero interessarla in qualità di parlamentare di maggioranza, per dedicarsi più attivamente al dibattito ventimigliese. Ne approfitto quindi per ringraziare l’on. Volpi per aver testimoniato con questo puntuale intervento (a nove giorni dalle elezioni) la sua presenza a Ventimiglia e in provincia di Imperia, ricordandosi del suo collegio di elezione.

Flavio Di Muro, deputato della Lega

