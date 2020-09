Nelle acque di Marina degli Aregai prosegue il Campionato Italiano Giovanile di vela della classe 420. Due le prove portate a termine nella seconda giornata per entrambe le flotte. La giornata incominciava con un cielo plumbeo e un vento incostante, che poi si stabilizzava da tramontana. Da riconoscere il grande lavoro del Comitato per riuscire a mettere il campo. Organizzato dallo Yacht Club Sanremo e dalla Federazione Italiana Vela, con il supporto di Kinder Joy of Moving, il campionato oggi si chiude con tre prove in attesa della divisione tra Gold e Siver che avverrà solo dopo 5 prove. Nel pomeriggio un bel vento da ovest si sostituiva alla tramontana con un intensità fino a 14 nodi. Purtroppo il vento scemava obbligando il Comitato ad annullare l’ultima prova di giornata per entrambe le flotte. Domani alle 11 la partenza prevista per le regate successive: la perturbazione di questi giorni dovrebbe essere passata e dare la possibilità a regate più facili da gestire.

