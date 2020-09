Il commissario straordinario di Alisa Walter Locatelli ha riferito che al momento circa 7 mila su 25 mila tra il personale scolastico in Liguria hanno usufruito della possibilità di effettuare i test sierologici gratuiti sulla positività al coronavirus, la percentuale di positività oscilla attorno al 2-2,5%. “Una percentuale comparabile con i dati che abbiamo sulla popolazione ligure, al momento nessuno dei settemila è risultato positivo al tampone”, sottolinea Locatelli.

Scuola, Test sierologico sul Coronavirus effettuato per ora dal 30% degli insegnanti