La riapertura delle scuole a La Spezia e provincia slitta dal 14 al 24 settembre. Come riporta l’Ansa è stato deciso visto l’andamento dei contagi da covid-19 nello spezzino, dopo le consultazioni tra il presidente della Regione Giovanni Toti e il sindaco di Spezia e presidente della provincia Pierluigi Peracchini.

Scuola, riapertura slitta dal 14 al 24 settembre a La Spezia e in tutta la Provincia